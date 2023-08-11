Саратовская пенсионерка сжигала траву и обгорела насмерть

Фото: iStock/Nirut Punshiri
77-летняя пенсионерка была доставлена в одну из больниц Саратова с сильными ожогами. Спасти пожилую женщину не удалось, сообщает СУ СК по региону.
В ходе расследования выяснилось, что местная жительница решила сжечь траву возле своего домовладения. Пламя охватило пенсионерку, в результате чего, она получила ожоги, несовместимые с жизнью.
Правоохранительные органы продолжают расследовать дело, тело погибшей направлено на экспертизу, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пенсионере, который попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам.
Читайте также:
Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве
Найденная мёртвой в Каменск-Уральском 16-летняя школьница могла скончаться от отравления
В Свердловской области при обрушении трубы на заводе скончался альпинист
Правоохранительные органы продолжают расследовать дело, тело погибшей направлено на экспертизу, сообщили в ведомстве.
Читайте также:
Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве
Найденная мёртвой в Каменск-Уральском 16-летняя школьница могла скончаться от отравления
В Свердловской области при обрушении трубы на заводе скончался альпинист
Анастасия Крестьянова