Саркози предъявили новые обвинения по делу о финансировании его кампании

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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения по делу о «ливийском» финансировании его президентской кампании, сообщает AFP со ссылкой на источники в суде.
Напомним, в 2020 году Саркози предъявили обвинения в участии в «преступном сообществе» в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании в 2007 году. Расследование было связано с обвинениями французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина, который заявил, что у него есть доказательства причастности Ливии к финансированию в 2007 году предвыборной кампании бывшего французского лидера. При этом, своей вины Сракози не признал.
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Евгения Парфентьева