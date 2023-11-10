Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера

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В Великобритании корова сбежала от хозяйки на местном рынке и насмерть затоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир. Об этом пишет издание Metro.
Трагедия случилась 19 ноября 2022 года, когда пенсионер Хью Эванс переходил дорогу. Животное взбесилось и напало на человека. Мужчина получил большое количество травм и переломов, его доставили в больницу. Медики пытались спасти его жизнь на протяжение недели, но травмы были слишком серьезные, и мужчина скончался.
8 ноября 2023 года были представлены результаты расследования, а также прошло слушанье показаний свидетелей. По словам очевидцев, изначально корова вела себя спокойно, но в городе вдруг начала нервничать и убежала, выбив дверь трейлера, в котором находилась.
После происшествия администрация города обязала владелицу рынка установить дополнительную защитную решетку, чтобы обезопасить горожан.
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8 ноября 2023 года были представлены результаты расследования, а также прошло слушанье показаний свидетелей. По словам очевидцев, изначально корова вела себя спокойно, но в городе вдруг начала нервничать и убежала, выбив дверь трейлера, в котором находилась.
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Алина Юрчак