Сбежавшего от СВО петербуржца задержали в Перу за незаконное хранение оружия и наркотиков

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Мужчина, сбежавший от Специальной военной операции, был пойман правоохранительными органами Перу за групповое ограбление, незаконный оборот оружия и наркотических средств.
Парня зовут Артём Сафронов, возраст — 39 лет. По данным Mash, после начала СВО (24 февраля) мужчина переехал в перуанский город Сан-Хуан-де-Мирафлорес, находящийся в 30 минут езды от Лимы, столицы Перу.
Как утверждают полицейские Перу, Сафронов «проникся уличной атмосферой» и организовал группировку «Русские из Сан-Хуана», при этом, будучи единственным русским в банде. Полковник Перу Хавьер Инфантес заявил, что «мафиозник» работал с семью местными жителями от 20 до 27 лет.
Ранее сообщалось, что россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область.
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Как утверждают полицейские Перу, Сафронов «проникся уличной атмосферой» и организовал группировку «Русские из Сан-Хуана», при этом, будучи единственным русским в банде. Полковник Перу Хавьер Инфантес заявил, что «мафиозник» работал с семью местными жителями от 20 до 27 лет.
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Алина Юрчак