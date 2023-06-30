Сбежавшие во время мятежа за границу россияне просят МИД вернуть их домой

Фото: iStock/iDymax
116 россиян, уехавших из страны во время мятежа Пригожина, просят МИД вернуть их на Родину
116 человек, которые уехали из страны после субботнего мятежа Евгения Пригожина, просят МИД вернуть их в Россию, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным ведомства, 96 человек попросили вернуть их из стран СНГ, еще 20 – из Грузии.
Отмечается, что многие купили билеты на последние деньги, и теперь им просто не на что вернуться домой.
Читайте также:
В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного
В Екатеринбурге опекуншу найденного в сумке шестилетнего мальчика обвинили в убийстве
Число госпитализированных из лагеря Приамурья выросло до 18 человек
По данным ведомства, 96 человек попросили вернуть их из стран СНГ, еще 20 – из Грузии.
Читайте также:
В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного
В Екатеринбурге опекуншу найденного в сумке шестилетнего мальчика обвинили в убийстве
Число госпитализированных из лагеря Приамурья выросло до 18 человек
Евгения Парфентьева