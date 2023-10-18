Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках

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Рецидивист, совершивший побег из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, свыше 70 км проехал на попутных автомобилях, после чего скрылся в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Разыскиваемый был обнаружен в лесополосе в черте города. Сопротивление оказывать он не стал, но признался, что планировал скрываться и дальше.
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