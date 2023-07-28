Сбежавший из России мобилизованный Санджиев подал в суд на власти Казахстана

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Сбежавший из РФ мобилизованный Игорь Санджиев через суд потребовал от акимата Западно-Казахстанской области предоставления убежища. Об этом пишет «Мой город».
По информации издания, Санджиев был мобилизован в 2022 году, однако в марте бежал из воинской части. Он пересек российскую границу и приехал в город Уральск в Казахстане, где ему отказали в получении статуса беженца.
Отмечается, что ранее Бокейординский районный суд признал гражданина России виновным по ст. 392 УК Казахстана «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».
Санджиева приговорили к шести месяцам условного срока. Кроме того, фигуранта обязали в течение месяца покинуть страну и назначили ему дополнительное наказание с выдворением из Казахстана на пять лет.
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Отмечается, что ранее Бокейординский районный суд признал гражданина России виновным по ст. 392 УК Казахстана «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».
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Диана Аванесян