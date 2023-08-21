Сбитый в Подмосковье беспилотник упал рядом с Симоньян

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Глава RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на соседней с ней улице.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», - прокомментировала ситуацию Симоньян.
Напомним, в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны. Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.
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Евгения Парфентьева