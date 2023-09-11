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Сбой произошел на салатовой ветке московского метро из-за человека на путях, об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, сбой произошел на южном участке Люблинско-Дмитровской линии 11 сентября.
Отмечается, что около 19:15 вечера были увеличены интервалы движения поездов. Однако, уже десять минут спустя движение пришло в норму.
Подробности происшествия пока не сообщаются. О состоянии упавшего ничего неизвестно.
Ровно месяц назад, 11 августа, на станции «Севастопольская» московского метро мужчина упал на рельсы и погиб. При этом, как мужчина оказался на путях так и не было раскрыто.
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Отмечается, что около 19:15 вечера были увеличены интервалы движения поездов. Однако, уже десять минут спустя движение пришло в норму.
Ровно месяц назад, 11 августа, на станции «Севастопольская» московского метро мужчина упал на рельсы и погиб. При этом, как мужчина оказался на путях так и не было раскрыто.
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Евгения Парфентьева