СБУ: На Украине арестовали коллаборациониста, который планировал собирать данные ВСУ

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В Киевской области задержали жителя Херсона, которого подозревают в коллаборационизме. Об этом сообщила в своём Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).
Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье о планировании коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова