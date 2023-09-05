СБУ выбирает жертв так, чтобы угодить Зеленскому

В Эстонии полиция задержала российского актёра Алексея Панина* за то, что ночью он ломился в дом к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Теперь его могут депортировать на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.