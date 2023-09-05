СБУ выбирает жертв так, чтобы угодить Зеленскому

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Служба безопасности Украины, которая проводит операции по убийству россиян, руководствуется не логикой, а желанием угодить Владимиру Зеленскому, сообщает The Economist со ссылкой на бывшего сотрудника службы.
Ярчайшим убийством, совершенным сотрудниками СБУ, остается теракт, в котором погибла политолог Дарья Дугина в августе 2022 года. При это, как отметил источник издания, зачастую СБУшники выбирают своими целями и совсем незначительные фигуры.
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Евгения Парфентьева