СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке РФ

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«Служба безопасности задержала еще двоих агитаторов в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку присоединения территорий нашей страны к России», - говорится в сообщении СБУ.
В Николаеве задержали сотрудницу лицея, которая создала в социальной сети «ВКонтакте» (запрещена на территории Украины) пророссийскую группу. В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области находится под следствием представитель общественный организации. Его арестовали за распространение информации о протестных настроениях в области.
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