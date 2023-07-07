СБУ задержала священнослужителя УПЦ в Бородянке

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«Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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