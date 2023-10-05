СБУ заочно предъявила обвинения главе Ростеха Чемезову

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Сергею Чемезову, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сергей Чемезов является главой государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
По словам СБУ, «Ростех» объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ.
Обвинение Чемезову предъявили по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.
Ранее СБУ выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики.
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По словам СБУ, «Ростех» объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ.
Ранее СБУ выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики.
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Евгения Парфентьева