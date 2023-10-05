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СБУ заочно предъявила обвинения главе Ростеха Чемезову

05 октября 2023, 15:12
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Сергею Чемезову, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сергей Чемезов является главой государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

По словам СБУ, «Ростех» объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ.


Обвинение Чемезову предъявили по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.

Ранее СБУ выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики.

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#сбу
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В Москве бизнес-центр штурмовали 40 человек в чёрных балаклавах
05 октября 2023, 14:49

Фото: istockphoto/sqback

Их целью были документы фирмы, которая занималась проектировкой инженерных систем.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в БЦ «Дмитровский» в Бутырском районе Москвы. ООО «Велкон» (проектирует инженерные системы) с июля 2022 года арендует у ООО «Смартстрой» офис площадью 320 кв. м на первом этаже в БЦ на улице Новодмитровской.
 
Представитель «Велкона» сообщил, что в середине сентября арендодатель без объяснения причин заблокировал доступ в здание, где у фирмы остались рабочие компьютеры и документы. Две недели переговоров успехом не увенчались.
 
«Велкону» пришлось обратиться за помощью к участковому. Вместе с ним и несколькими десятками грузчиков. которые надели маски, работники накануне пришли в бизнес-центр. Только так они смогли пройти в здание собственного офиса.

Ранее сообщалось, что москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией. ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.

Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.

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#москва
#чп
#происшествие
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У крымского побережья выловили тело украинского диверсанта
Аксенов: В Крыму в пяти километрах от высадки нашли тело украинского диверсанта
05 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/Michele Ursi

В пяти километрах от высадки украинского десанта, у крымского мыса ​Тарханкут, выловили тело одного из диверсантов, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе», - прокомментировал ситуацию Аксенов. 

Напомним, 4 октября группа украинских диверсантов под руководством ГУР Украины пытались десантироваться возле мыса Тарханкут. Однако, их действия были успешно пресечены самолетами ВКС РФ. 

При этом, 24 августа украинская ДРГ на лодках обстреляла кемпинг со спящими людьми на мысе Тарханкут. Перепуганные люди вышли из своих домиков и увидели две резиновые лодки, в которых находились 10 человек. После непродолжительной стрельбы они скрылись.

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#украина
#крым
#всу
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Петербургский пенсионер судится с магазином интимных товаров из-за секс-игрушки
Петербургский пенсионер подал в суд на секс-шоп из-за «трещин старения»
05 октября 2023, 14:29

Фото: iStock/Phubes Juwattana

77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сообщается, что пожилой мужчина приобрел в секс-шопе девайс, у которого на второй день использования порвалась резинка. По словам пенсионера, на изделии присутствуют «трещины старения», что говорит о браке устройства.

После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.

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В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила

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В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике
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#фрг
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В Оренбурге бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали с наркотиками
05 октября 2023, 14:25

Фото: iStock/vladans

В полицию Оренбурга обратилась женщина. Она заявила, что брат ее мужа, бывший боец ЧВК «Вагнер», бесследно исчез, сообщает «Осторожно, новости».
Звонившая женщина рассказала, что 43-летний брат её мужа уехал в неизвестном направлении на своей машине, а после этого перестал выходить на связь. Женщина волновалась, что с ним что-то случилось, и очень попросила разыскать её родственника. 

Полиция выяснила, что бывший военный никуда не пропадал, а был задержан с наркотиками.

До службу в ЧВК он был судим 6 раз, из них 4 раза — как раз по наркотическим статьям. Отбывая последний срок, он получил приглашение на службу в ЧВК «Вагнер», а после окончания контракта зажил обычной жизнью.

Теперь ему грозит новое уголовное дело за наркотики. 

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#полиция
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#вагнер
#чвк
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В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
Zeit: против немца возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
05 октября 2023, 14:15

Фото: iStock/alan64

В Германии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которому отправили посылку со скелетом крокодила. Об этом сообщает Zeit.
Сообщается, что сотрудники таможенной службы Людвигсхафена обнаружили внутри одной из посылок безголовый скелет небольшого крокодила, который находился на подставке, украшенной кристаллами. Вид крокодила, скелет которого был в посылке, охраняется властями.

Получатель посылки утверждал, что должен был получить копию скелета исчезающего вида. Однако, по результатам экспертизы выяснилось, что скелет крокодила настоящий. В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело.

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В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике

Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
#дело
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#уголовное дело
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#полицейские
#сотрудники
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Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине
В убийстве тюменца, чье тело нашли в багажнике, заподозрили его родственника
05 октября 2023, 14:04

Фото: iStock/Motortion

Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого было найдено в багажнике автомобиля, его родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
Сообщается, что в убийстве подозревается родственник погибшего Михаила. Он задержан. По предварительным данным, убийство было совершено по причине личной неприязни. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Жена и сын погибшего задержаны.

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В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием

В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека
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#автомобиль
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#полицейские
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#сын
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Троих подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара
05 октября 2023, 13:59

Фото: iStock/Andrii Zorii

Троих шестнадцатилетних подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, утром 4 октября один из сотрудников аэропорта увидел, что с тыльной стороны здания вскрыта металлическая решетка вентиляционного канала, а внутри появился резкий запах бензина. На место прибыли полицейские и выяснили, что неизвестные пробрались через эту решетку, а потом на матерчатом шнуре спустили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и попытались устроить поджог.

Источник SHOT сообщил, что диверсантами оказались трое шестнадцатилетних подростков. В настоящий момент все они арестованы. 

На задержанных возбудили уголовное дело за покушение на теракт группой лиц. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы сроком до 20 лет.

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#полицейские
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В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
05 октября 2023, 11:36

Фото: iStock/Giuda90

В Иркутске задержали педофила, который заманивал детей в квартиру. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На 40-летнего жителя микрорайона Топкинский Николая Ш. в правоохранительные органы пожаловались родители. По их словам, что извращенец пытается затащить их детей в квартиру и изнасиловать. Доказан один факт педофилии. В социальных сетях Николай пытался совратить девятиклассницу.

Сообщается, что в прошлом месяце его поставили на учет в психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. Возбуждено уголовное дело. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

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В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
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#водитель
#аварии
#учёт
#полицейские
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В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека
05 октября 2023, 11:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Симферополе ведутся поиски водителя Skoda, который устроил ДТП, в котором погибли 2 человека.
МВД по Крыму сообщает, что ведутся поиски водителя, чья Skoda Octavia слетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя. В ДТП погибли два пассажира. Ещё трое получили травмы.
 
Авария случилась в 00.10 в четверг на автодороге «Западный обход г. Симферополя» на участке дороги Дубки-Левадки.
 
По предварительной версии, 21-летний водитель направлялся в сторону Симферополя, значительно превышая скорость. Он не справился с управлением. В Skoda Octavia ехали ещё пять человек.

Ранее в Удмуртии мужчина убил водителя автомобиля газовой службы, угнал машину и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.
Инцидент произошёл в городе Можге. На водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь» с ножом напал неизвестный мужчина. Потерпевший в результате полученный ранений скончался.

Около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь, — проинформировали в Следственном комитете.

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