СБУ заочно предъявила обвинения министру энергетики России Шульгинову

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила министра энергетики России Николая Шульгинова в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом украинское ведомство написало в своём Telegram-канале.
В рамках этого наказания Шульгинову может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Однако все ранее выдвинутые СБУ заочные обвинения в отношении представителей России не привели ни к каким отрицательным последствиям.
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*внесён в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности
Анастасия Чинкова