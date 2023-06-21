СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Шелкову

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В СБУ Михаила Шелкова обвиняют в финансировании действий по захвату территорий Украины
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову за причастность к схемам поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram канал СБУ.
По заявлениям ведомства, еще до февраля 2022 года Шелков стал бенефициарным владельцем компании, которая добывает титан и располагается на Украине. При этом, материалы, добытые силами компании, доставляются предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса.
Теперь бизнесмену предъявлены обвинения по уголовной статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственные действия продолжается.
По заявлениям ведомства, еще до февраля 2022 года Шелков стал бенефициарным владельцем компании, которая добывает титан и располагается на Украине. При этом, материалы, добытые силами компании, доставляются предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственные действия продолжается.
Евгения Парфентьева