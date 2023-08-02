СБУ заочно возбудила дело против российского журналиста Руденко

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о прошествии в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о криках о помощи из квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия, где задержали агрессивного мужчину, а пострадавшей женщине оказали первую помощь.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и после словесного конфликта начал угрожать сожительнице, после чего нанес ей удар по голове молотком.

Женщину доставили в больницу, она госпитализирована. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: