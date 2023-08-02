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СБУ заочно возбудила дело против российского журналиста Руденко

СБУ заочно возбудила дело против корреспондента ВГТРК Руденко
02 августа 2023, 15:12

Фото: iStock/Akintevs

Служба безопасности Украины заочно возбудила дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, сообщили представители ведомства в Telegram-канале.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», коллаборанта Андрея Руденко», - говорится в сообщении ведомства.

По заявлению СБУ, Руденко распространяет искаженную информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения, а также дискредитирует Вооруженные силы Украины.


В 2014 году журналист проживал в Донецке, где, по словам СБУ, пропагандировал «прокремлевские взгляды» на уличных акциях и перед камерами российских СМИ.

На Руденко завели уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины», «Отрицание вооруженной агрессии РФ», «Коллаборационизм».

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#украина
#уголовное дело
#журналист
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Туриста из Подмосковья избили сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции
02 августа 2023, 15:34

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции. В местной больнице ему скрепили скобами голову и сделали укол. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, молодой человек из Егорьевска Никита вместе со своими близкими приехал отдыхать в Loxia Comfort Club в Сиде. В первый день отдыха выпивший фотограф отеля Ричард пытался приставать к сестре Никиты. После неудачной попытки Ричард пошел общаться с остальными туристами, в результате чего между фотографом отеля и отдыхающим из Эстонии завязалась драка. Никита попытался уладить потасовку, однако сотрудники охраны избили молодого человека стульями. 

Пострадавший получил множество открытых ран, синяков и травму головы. На данный момент молодой человек находится на дневном стационаре в местной больнице. Сообщается, что в результате инцидента также пострадала девушка Никиты. 

Сотрудников охраны отстранили от работы на время пребывания пострадавших в отеле. В качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение ресторана, который и так входит в путёвку.

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#охрана
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Сотрудница полиции из Коломны спасла и реанимировала тонувшую девочку
02 августа 2023, 15:33

Фото: ГУСТ МО

Сотрудница подмосковной полиции спасла тонувшего ребёнка. ЧП произошло у водоёма в деревне Негомож Коломенского городского округа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дети пошли купаться без разрешения родителей. Одна из девочек решила научиться плавать, но начала тонуть.
«В это время у водоёма отдыхала сотрудница изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России Ирина Сухинова. Услышав, что рядом тонет ребёнок, сержант полиции вместе со знакомым и местным рыбаком поспешила на помощь и вытащила из воды находившуюся без сознания девочку», – сообщила Волк. 
По её словам, несколько минут правоохранитель реанимировала пострадавшую, пока та не пришла в себя. 

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#подмосковье
#московская область
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Остатки разбившегося дрона нашли в Подмосковье
В Наро-Фоминском районе Подмосковья нашли остатки разбившегося дрона ВСУ
02 августа 2023, 15:22

Фото: iStock/vadimrysev

Остатки разбившегося дрона нашли в деревне Иневка Наро-Фоминского района Подмосковья, они повредили один из частных домов. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, осколки дрона повредили железную крышу одного из домов. В настоящее время, фрагменты БПЛА направлены на экспертизу.

Предварительно, беспилотник принадлежал ВСУ. Произошедшему инциденту дана правовая оценка. Правоохранители квалифицировали атаку дронами жилого дома, как террористический акт. Материалы дела приобщены к ранее инициированному производству, по факту атаки беспилотников на Москву и Московскую область. 

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#дома
#всу
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Военный лётчик Попов: При попадании птицы в двигатель самолёта пилотам надо заходить на посадку
02 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/Takosan

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что попадание птицы в двигатель самолёта является предаварийной ситуацией, в таких случаях пилотам рекомендуется выполнить заход на посадку на том аэродроме, с которого они взлетели.
При этом он отметил, что в таких случаях дальше продолжать полёт можно при той ситуации, когда самолёт уже находится на большой высоте и ЧП произошло далеко от аэродрома.

«Когда птица попадает в турбину, пилот это видит. Если птица попадает в двигатель, он может выйти из строя. Это может закончиться помпажем или пожаром. В подобных ситуациях ощущается серьёзная вибрация, проходит сигнал, и пилот видит, что турбина по вибрации превышает нормативы. Птица может попасть не только в двигатель, но и в крыло — и даже пробить его», — добавил в беседе с RT Попов.

Для предотвращения подобных ситуаций безопасность обеспечивается аэропортом. Так, по словам специалиста, по всей территории аэродрома размещаются чучела, используются звуковые барьеры, световые отражатели, которые бликуют и отпугивают птиц.

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#безопасность
#птицы
#аэропорт
#пилот
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Герой СВО, которого избил мигрант, скончался в больнице
Ветеран СВО скончался в больнице после того, как его избил мигрант
02 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После драки с мигрантом в челябинской больнице скончался участник специальной военной операции Антон Чашкин, сообщает URA.RU.
Чашкин сцепился с Кароматулло Ашурмахмад в одно из баров. По информации СМИ, мигрант начал оскорблять военного, после чего между ними завязалась драка. В результате, Чашкина госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

Военного доставили в больницу в критическом состоянии. Было принято решение провести ему трепанацию черепа, предварительно введя больного в кому. Более недели врачи боролись за его жизнь, однако, организм Чашкина не выдержал нагрузки.  

Церемония прощания с героем СВО состоится во Дворце культуры в Юрюзани.  

Ашурмахмад сбежал с места преступления, его все еще разыскивают. 

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#сво
#челябинск
#военные
#смерть
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Мужчину, который столкнул подростка под поезд в метро, отправят долечиваться в психбольницу
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который столкнул подростка под поезд в метро
02 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/artursfoto

Суд принял решение отправить Владимира Кизика, который столкнул подростка под поезд в метро, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 9 марта на московской станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка на пути, прямо под поезд. К счастью, парень отделался незначительными травмами. Мужчина, которого вскоре задержали, свой поступок объяснить не смог. Позже выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В психиатрической больнице имени Алексеева, в которой состоял на учете Кизик, прошли следственные действия. Врачей, выписавшись больного в дневной стационар, проверили по статье «Халатность». 

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#суд
#психиатр
#метро
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В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
02 августа 2023, 12:58

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделение пенсионного фонда.
«Обозреватель» пишет, что мужчина взял в заложники сотрудника банка. Во время переговоров террорист отпустил девушку, после чего взорвал гранату.
 
Во время взрыва мужчина получил увечья. Больше никто не пострадал. Террористу может грозить до 15 лет лишения свободы.
 
Ранее в Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.

Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта. Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.

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#теракт
#украина
#граната
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице
02 августа 2023, 12:36

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о прошествии в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о криках о помощи из квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия, где задержали агрессивного мужчину, а пострадавшей женщине оказали первую помощь.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и после словесного конфликта начал угрожать сожительнице, после чего нанес ей удар по голове молотком.

Женщину доставили в больницу, она госпитализирована. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для для дальнейшего разбирательства.

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В Мурманской области пропали туристы с детьми
02 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/vmargineanu

Туристическая группа из 6 человек, среди которых 4 ребёнка, пропала в Заполярье.
Спасатели ищут пропавших в Кировском районе области. Об этом информирует пресс-службе главка МЧС региона.

В группе были туристы из Москвы и Тулы. Четверым по 16 лет, двое совершеннолетние.
 
Маршрут группы стартовал от железной дороги Имандра и проходил через горы и озера вершины Хибины.

Ранее  на Кольском полуострове пропали 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

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#мчс
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