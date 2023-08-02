СБУ заочно возбудила дело против российского журналиста Руденко

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«Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», коллаборанта Андрея Руденко», - говорится в сообщении ведомства.
По заявлению СБУ, Руденко распространяет искаженную информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения, а также дискредитирует Вооруженные силы Украины.
На Руденко завели уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины», «Отрицание вооруженной агрессии РФ», «Коллаборационизм».
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