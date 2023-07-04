СБУ заявила о задержании агента ФСБ на Украине

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Служба безопасности Украины заявила, что в Николаеве задержали мужчину, который передавал секретные данные российским спецслужбам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны». Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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