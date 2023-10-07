Секретарь «Единой России» скончался после подрыва автомобиля в Новой Каховке

Фото: iStock/Yury Karamanenko
«Единой России» Владимир Малов, автомобиль которого подорвали неизвестные террористы. Об этом сообщили в оперативном штабе администрации города.
Уточняется, что мужчина погиб в больнице от полученных в результате взрыва ранений.
Ранее член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в субботу, 7 октября, неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке. Он был экстренно госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
Уточняется, что российские власти расценивают это происшествие как теракт, направленный против мирного населения страны.
Читайте также:
В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС
Ранее член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в субботу, 7 октября, неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке. Он был экстренно госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
Читайте также:
В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС
Анастасия Чинкова