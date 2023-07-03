Село Кукуевка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

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Населённый пункт Кукуевка Белгородской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Об инциденте в Валуйском городском округе в своём телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, жертв и раненых в результате обстрела не было.
На месте уже работают оперативные службы: специалисты продолжают подомовой обход.
Кроме того, над населённым пунктом Борки Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Инцидент так же произошёл в Валуйском городском округе региона.
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«Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль», — подчеркнул Гладков.
Кроме того, над населённым пунктом Борки Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Инцидент так же произошёл в Валуйском городском округе региона.
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Андрей Гаврилов