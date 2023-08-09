Сельский депутат расстрелял офицера полиции в караоке-баре Владикавказа

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin
Депутат Собрания представителей села Октябрьского Кобесов расстрелял офицера полиции из травматического пистолета в караоке-баре «Облака» во Владикавказе. В настоящее время майор находится в реанимации.
После этого Кобесов переключил внимание на заступника. Он сначала полез в драку, а потом достал пистолет и начал палить в полицейского в упор. После инцидента прибывшие правоохранители депутата задержали. У него был изъят пистолет Grand Power-T12. В караоке-баре нашли 12 стреляных гильз. Во время конфликта агрессор был пьян. Сейчас с ним работают полицейские. Майора доставили в больницу с пулевыми ранениями плеча, груди, поясницы и кисти. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Читайте также:
Перестрелка у Кремля завязалась в результате ДТП
Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»
Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве
Александр Бойцов