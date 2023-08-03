Семь человек эвакуировали из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье

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Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек, сообщили в ГУ МЧС.
Ранее в сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово.
За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.
Сейчас экстренные службы пытаются потушить возгорание, площадь которого достигла 300 квадратных метров.
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За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.
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Евгения Парфентьева