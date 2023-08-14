Семь человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде

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Семь человек, пострадавших в результате взрыва, остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Пациентов, поступивших ранее в реанимацию, перевели на стационарное лечение в связи с улучшением состояния. Медицинская помощь оказывается всем в полном объёме», – сказали в министерстве «Интерфаксу».Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
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