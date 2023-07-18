Семь человек погибли в результате схода лавины в Колумбии

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В муниципалитете Кетаме в центральной части Колумбии погибло семь человек из-за схода лавины. Об этом сообщает радио Caracol.
Сход лавины был зафиксирован в ночь на 18 июля после наводнения, которое началось в местных ущельях. В результате ЧП погибли семь человек, из них трое — несовершеннолетние.
Отмечается, что еще 20 человек пропали без вести.
Еще одно наводнение было зафиксировано в соседнем муниципалитете Гуаябеталь. Данные о жертвах на данный момент не поступали.
Напомним, ранее 65-летний мужчина скончался от экстремальной жары в национальном парке Долина Смерти в США. Сообщается, что утром 3 июля пожилого мужчину обнаружили в своей машине. Предполагаемой причиной смерти стала экстремальная жара.
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Отмечается, что еще 20 человек пропали без вести.
Напомним, ранее 65-летний мужчина скончался от экстремальной жары в национальном парке Долина Смерти в США. Сообщается, что утром 3 июля пожилого мужчину обнаружили в своей машине. Предполагаемой причиной смерти стала экстремальная жара.
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Екатерина Коршунова