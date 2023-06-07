Семь человек пропали без вести в Новой Каховке

Фото: РИА Новости/РИА Новости
По его словам, уровень воды снизился на 35 сантиметров. Также уточняется, что накануне, 6 июня, из зон подтопления удалось эвакуировать около 500 жителей. Кроме того, Леонтьев рассказал, что 17 человек были спасены прямо с крыш домов, которые оказались затоплены.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.