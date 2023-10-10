Фото: iStock/nito100
В сети появилось фото, на котором мужчину, очень сильно похожего на шоумена Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС, фото публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, Семен Слепаков* покинул Россию сразу после начала спецоперации. Известно, что в момент нападения боевиков из сектора Газа на Израиль, там находился и сам комик.
Сразу после вторжения Палестины по сети разлетелось фото, на котором боевики ХАМАС ведут под руки мужчину, крайне сильно похожего на комика Слепакова*. Однако, выяснилось, что это был классический кликбейт, а на оригинальном фото военные забирают седого израильтянина, который даже издалека не напоминает звезду российского ТВ.
Журналисты SHOT связались с представителями Слепакова*, которые подтвердили, что с комиком все в порядке и в плен его никто не забирал.
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Сразу после вторжения Палестины по сети разлетелось фото, на котором боевики ХАМАС ведут под руки мужчину, крайне сильно похожего на комика Слепакова*. Однако, выяснилось, что это был классический кликбейт, а на оригинальном фото военные забирают седого израильтянина, который даже издалека не напоминает звезду российского ТВ.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева