Семилетнему мальчику прищемили половой орган в «Острове мечты» в Москве

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Семилетнему ребенку травмировали половой орган в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве, из-за того, что сотрудник неправильно пристегнул его перед катанием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сейчас пострадавший мальчик находится на лечении дома. Женщине удалось добиться возврата денег за входные билеты. При этом следственный комитет проводит проверку. Выясняются все подробности происшествия.
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Элина Позднякова