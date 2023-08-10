Семилетний ребенок рассказал о насилии и избиениях в летнем лагере

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«В лагере унижали мою честь и достоинство, меня часто били, даже головой об железную трубу», - цитирует женщина слова ее сына, в момент, когда она приехала забирать его домой.
Собеседница СМИ отметила, что телефоны у детей отбирали, и сын позвонил ей лишь один раз за всю смену. Однако, это условие представители лагеря озвучивали родителям еще до заезда. Женщина вспоминает, что они с мужем долго выбирали летний лагерь для сына и начитались про «Уральские самоцветы» огромное количество положительных отзывов.
«Сын рассказал, что он стоял у окна в комнате, когда с него стянули штаны и начали совать пальцы в попу. Его голым выставляли на балкон и заталкивали в комнату к девочкам. Сколько таких инцидентов было — неизвестно», - с горечью рассказала мать.
Позже выяснилось, что педагоги были в курсе жестокого обращения детей к семилетнему мальчику. Она заявила, что не видит в этом ничего особенного, ведь дети просто играли.
Родители пострадавшего ребенка написали заявление в Следственный комитет, прокуратуру, а также уполномоченному по правам ребенка в регионе.
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