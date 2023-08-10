Семилетний ребенок рассказал о насилии и избиениях в летнем лагере

5 августа в Забайкальском крае компания молодых людей избила ветерана специальной военной операции, который лишился обеих ног на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками. Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.