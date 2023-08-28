Фото: iStock/Marija Stepanovic
В Москве семилетний ребенок упал в яму с кипятком, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел на Саратовской улице столицы.
Рядом с домом № 24, в нескольких метрах от школы № 1208, образовалась дыра в асфальте. К тому же, там прорвало трубу с кипятком. Ребенок не заметил углубление и провалился вниз, выбраться ему помогли прохожие.
Мальчика госпитализировали в больницу с ожогами.
Ранее в Москве женщина обвинила супруга в изнасиловании их годовалой дочери. Мать села смотреть телевизор, а отец пошел укладывать годовалую дочь спать. В какой-то момент, женщина услышала громкий плач ребенка, и почему-то решила, что девочку насилуют.
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Рядом с домом № 24, в нескольких метрах от школы № 1208, образовалась дыра в асфальте. К тому же, там прорвало трубу с кипятком. Ребенок не заметил углубление и провалился вниз, выбраться ему помогли прохожие.
Ранее в Москве женщина обвинила супруга в изнасиловании их годовалой дочери. Мать села смотреть телевизор, а отец пошел укладывать годовалую дочь спать. В какой-то момент, женщина услышала громкий плач ребенка, и почему-то решила, что девочку насилуют.
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Евгения Парфентьева