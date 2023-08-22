Семилетняя девочка подхватила ротавирус в Черном море

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Семилетняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус, купаясь в Черном море в Лазаревском, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, семья приехала на отдых в Краснодарский край 14 августа и остановилась в курортном поселке Лазаревское.
Спустя пару дней у девочки начали проявляться странные симптомы – температура, тошнота, судороги, потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Уже в больничной палате ребенок начал кашлять и хрипеть, а из ее носа пошла пена.
Врачи диагностировали у девочки ротавирус, сейчас она находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее подключили к аппарату ИВЛ.
Отмечается, что семилетняя девочка из Екатеринбурга – не единственный ребенок, подхвативший в Черном море эту страшную инфекцию.
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Спустя пару дней у девочки начали проявляться странные симптомы – температура, тошнота, судороги, потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Уже в больничной палате ребенок начал кашлять и хрипеть, а из ее носа пошла пена.
«Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет», - поделилась мать девочки.
Отмечается, что семилетняя девочка из Екатеринбурга – не единственный ребенок, подхвативший в Черном море эту страшную инфекцию.
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Евгения Парфентьева