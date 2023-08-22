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Семилетняя девочка подхватила ротавирус в Черном море

Семилетняя девочка подхватила ротавирус в Черном море в Лазаревском
22 августа 2023, 13:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Семилетняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус, купаясь в Черном море в Лазаревском, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, семья приехала на отдых в Краснодарский край 14 августа и остановилась в курортном поселке Лазаревское.

Спустя пару дней у девочки начали проявляться странные симптомы – температура, тошнота, судороги, потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Уже в больничной палате ребенок начал кашлять и хрипеть, а из ее носа пошла пена.


Врачи диагностировали у девочки ротавирус, сейчас она находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

«Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет», - поделилась мать девочки.

Отмечается, что семилетняя девочка из Екатеринбурга – не единственный ребенок, подхвативший в Черном море эту страшную инфекцию.

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#чёрное море
#ребёнок
#вирус
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Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине
22 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/DarthArt

В пресс-службе каршеринга BelkaCar заявили, что компания находится на связи с пострадавшей семьей и готова оказать необходимую помощь девочке, которая пострадала от укола шприцем с мефедроном. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы на связи с пользователем, готовы оказать необходимую помощь и поддержку. До тех пор, пока будет проводиться следствие, не можем раскрывать никаких дополнительных деталей», — цитирует слова пресс-службы каршеринга «Газета.Ru».

Ранее выяснилось, что каршеринг BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем, а также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки машин. Систему обещают запустить до конца августа. Она будет воздействовать на рейтинг водителя.

Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью. Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон.

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10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car

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#родители
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#отец
#анализы
#девочка
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Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье
22 августа 2023, 13:22

Фото: iStock/Zolnierek

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что арестованы трое обвиняемых в похищении мужчины в Электроуглях и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается», — приводит слова Врадий АГН «Москва».

Напомним, 10 июля злоумышленники в микрорайоне Светлый в Электроуглях избили своего знакомого, после чего вывезли его в машине в неизвестном направлении, где стали незаконно удерживать, вымогая у мужчины полтора миллиона рублей. 

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#преступление
#вымогательство
#деньги
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В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров
Из Москвы-реки достали тела всех восьми погибших на подземной экскурсии диггеров
22 августа 2023, 12:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров, сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертельная экскурсия унесла жизни восьми человек:

— Андрей Фадеев, 63 года
— Елена Фадеева, 63 года
— Дарья Быкова, 34 года
— Вика Шнейдер, 15 лет
— Глеб Лагашин, 17 лет 
— Лиза Маркушина, 15 лет
— Дмитрий Маркушин, 47 лет
— Константин Филиппов, 31 год

Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

Всех причастных к проведению заведомо опасной для жизни экскурсии сейчас разыскивают.

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#москва
#экскурсия
#погибшие
#коллекторы
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Из Москвы-реки достали тело 15-летней девочки
Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной
22 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной , сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин отправился на подземную экскурсию по коллекторам вместе со своей 15-летней дочерью Елизаветой и 17-летним племянником Глебом. Однако, Москву накрыло сильным ливнем, который тут же заполнил коллекторы. Эксперты отметили, что выжить у группы диггеров не было ни единого шанса. 

Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

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#москва
#экскурсия
#труп
#погибшие
#река
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В Москве обнаружено тело седьмого диггера Маркушина
22 августа 2023, 12:37

Фото: iStock/Aroma photography

Труп обнаружили в коллекторе в районе Большого Устьинского моста.
Mash пишет, что, предположительно, погибшим является директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин. Поток сточной воды отбросил его на металлическую конструкцию.

Ранее сообщалось о том, что найдено тело гида-диггера Константина Филиппова, которые вёл группу в подземелье. 

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве. Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.

Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

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#чп
#полиция
#гибель
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Из Москвы-реки, предположительно, достали тело гида-диггера
22 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело, которое только что извлекли спасатели из Москвы-реки, принадлежит мужчине.
Shot пишет, что личность мужчины в данный момент устанавливают. Предположительно, погибшим является гид-диггер Константин Филиппов, которые вёл группу в подземелье.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве. Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.

Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

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#москва
#чп
#москва-река
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В Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву
22 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/BrianAJackson

Прокурор запросил пожизненное заключение Аслану Гагиеву (Джако), который является главарём одной из крупнейших российских банд киллеров.
РЕН ТВ пишет, что Южный ростовский окружной военный суд приступил к прениями сторон по делу, которое слушается почти 2 года. По данным следствия, по указанию Гагиева в 2012-2013 годах в Северной Осетии киллеры совершили 6 убийств. Среди жертв - заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа.
 
Банда Джако была создана в 2007 году. В состав входили около 30 человек, в их числе 3 правоохранителя. За несколько лет группировка убила 60 человек на территории Москвы и Северной Осетии.
 
С февраля 2014 года Аслан Гагиев был объявлен в федеральный розыск. Спустя год задержан в Вене, а еще через 3 года его экстрадировали в Россию. Также задержаны и доставлены в Москву 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую медсестру Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев.

Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев. С июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести. Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.

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#тюрьма
#суд
#прокуратура
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В Москве нашли тело пятого утонувшего диггера
22 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Спасатели достали из воды тело ещё одного участника смертельной экскурсии по подземным коллекторам.
Тело извлекли из воды в центре Москвы, рядом с парком «Зарядье».  

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве.

Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.

Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.
Полицейские пришли с обысками к организаторам смертельной экскурсии в квартиры гидов Константина Филиппова и Никиты Дубаса. Последний уже задержан, с ним общаются следователи. Кроме этого обыск идет в офисах компаний, продававших билеты на эти походы — это фирмы «Спутник», «Авангард» и «Трипстер».
#москва
#чп
#москва-река
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Сотрудники новокузнецкого аэропорта сообщили о состоянии пассажиров самолёта с повреждённым шасси
22 августа 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Takosan

Все пассажиры самолета, который повредил шасси при посадке в Новокузнецке, в порядке, с их багажом также не случилось проблем.
«Все пассажиры и их багаж в полном порядке и доставлены в терминал», — сказано в сообщении аэропорта.
Самолёт авиакомпании «Северный ветер» летел из Санкт-Петербурга в Новокузнецк.  Борт повредил шасси при посадке. Возможной причиной инцидента называют плохую видимость и туман.

Командир воздушного судна сделал несколько кругов над аэропортом, а потом решил совершить посадку. Эвакуация пассажиров производилась непосредственно на взлетно-посадочной полосе.
 
Службы аэропорта сработали оперативно и слаженно. Самолет отбуксирован на стоянку. Для вылета в Санкт-Петербург ожидают резервный борт. 

Ранее рейс «Сочи-Москва» пришлось экстренно посадить в Волгограде, потому что у стюардессы остановилось сердце.

Представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.

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Из-за закрытия московских аэропортов около 50 рейсов были направлены в другие города
#самолет
#аэропорт
#рейсы
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