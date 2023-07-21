Семимесячного ребенка спасли из горящего дома на севере Москвы

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Семимесячную девочку спасли спустя час после начала пожара в многоквартирном доме на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ребенок находился над эпицентром пожара. Спасатель вынес малышку на руках и сразу передал медикам. Уточняется, что она сильно надышалась угарным газом, однако смогла остаться в живых.
Эвакуация жителей из горящего дома продолжается. Пожарные пытаются потушить пожар. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых оказалось трое детей. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, для этого была задействована автовышка.
Кроме того, из-за пожара сейчас временно перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.
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Эвакуация жителей из горящего дома продолжается. Пожарные пытаются потушить пожар. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых оказалось трое детей. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, для этого была задействована автовышка.
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Элина Позднякова