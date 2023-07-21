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Семимесячного ребенка спасли из горящего дома на севере Москвы

21 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Matt277

Семимесячную девочку спасли спустя час после начала пожара в многоквартирном доме на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ребенок находился над эпицентром пожара. Спасатель вынес малышку на руках и сразу передал медикам. Уточняется, что она сильно надышалась угарным газом, однако смогла остаться в живых.

Эвакуация жителей из горящего дома продолжается. Пожарные пытаются потушить пожар. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых оказалось трое детей. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, для этого была задействована автовышка.


Кроме того, из-за пожара сейчас временно перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.

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#пожар
#ребенок
#спасение
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В киевском центральном парке вспыхнул сильный пожар
21 июля 2023, 10:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В центральном парке Киева «Гидропарк» случилось сильное возгорание.
Пожар вспыхнул в центральном парке Киева «Гидропарк», который расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Об этом пишет издание Klymenko.Time.
 
Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее пожар случился в районе аэропорта Феникс в США. На территории склада хранились баллоны с газом, которые начали детонировать из-за высокой температуры. Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.

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#Киев
#Украина
#пожар
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Тревога на Крымском мосту объявлялась из-за информации о надводном БПЛА
21 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения я следует, что накануне около 23.00 часов от спецслужб была получена информации, что в сторону Крымского моста со стороны Чёрного моря движется надводный беспилотник. После этого движение по мосту было решено приостановить. 

Уже через два часа движение было возобновлено.

Напомним, На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.

На данный момент, по состоянию на 10.00 21 июля в очереди со стороны Тамани перед въездом на Крымский мост находится 250 машин. Время ожидания составляет около одного часа. При этом со стороны Керчи - 310 автомобилей, ожидание также составляет около одного часа.

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#Крымский мост
#воздушная тревога
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В Ногинске в аварии погибли 2 человека
21 июля 2023, 09:59

Фото: iStock/conejota

В Подмосковье два человека погибли в аварии.
Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. РЕН ТВ пишет, что машина перевернулась.
 
ДТП случилось около 5 часов утра 21 июля на Ямкинском шоссе. В аварии погибли женщина и 46-летний мужчина. Они скончались до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек пострадали в результате ДТП в двумя автобусами на Осташковском шоссе в Мытищах.

По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».

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#Ногинск
#ДТП
#авария
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В США горит склад пропана
21 июля 2023, 09:35

Фото: iStock/sarawutk

Пожар случился в районе аэропорта Феникс в США.
На территории склада хранились баллоны с газом, которые начали детонировать из-за высокой температуры.
 
Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.

Ранее в Тамбовской области в пожаре на заводе погибли четыре человека. РИА Новости пишет, что причиной ЧП стал человеческий фактор. По словам главы региона Максима Егорова, это не теракт. Пожар на заводе локализовали за 7 минут. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативная группа МЧС.

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#пожар
#США
#склад
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В Свердловской области возросло число погибших при обрушении крыши в колонии
На Урале на рабочих рухнула крыша колонии, есть погибшие
21 июля 2023, 09:28

Фото:istockphoto/EvgeniyShkolenko

2 человека погибли при обрушении крыши цеха исправительной колонии.
Пресс-служба СУ СК по региону сообщает, что 20 июля во время ремонта обвалилась крыша цеха исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Свердловской области. Ремонтные работы выполняли четверо рабочих.
 
Один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали, третий рабочий не получил повреждений. Утром 21 июля под завалами обнаружили тело четвертого рабочего.
 
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ.

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#Свердловская область
#колония
#рабочий
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В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России
21 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/blinow61

В Домодедове на территории института повышения квалификации сотрудников МВД неизвестный мужчина поджёг автобусы. Пожар удалось потушить через два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, поджог произошел в ночь на 21 июля на территории Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Неизвестный перелез через забор, пробрался на стоянку поджёг два стареньких ЛИАЗа. Однако эти машины готовились к списанию и были без аккумуляторных батарей.

Спустя два часа огонь был потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски поджигателя.

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#МВД
#поджог
#Домодедово
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Под Иркутском во время рыбалки без вести пропала семейная пара с внуком
В районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком
21 июля 2023, 08:34

Фото: СК по Иркутской области

В Иркутской области в районе реки Лена без вести пропала семейная пара с внуком во время рыбалки. Идет поисково-спасательная операция. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
Согласно сообщению, 55-летний мужчина, его 46-летняя супруга с пятилетним внуком 15 июля отправились на рыбалку к реке Лена. Планировалось, что вернуться они должны 17 июля, однако этого не произошло.

В ходе поисковых мероприятий была обнаружена перевернутая моторная лодка и вещи пропавших. В настоящее время поиски людей продолжаются вдоль берега реки, в водоеме и лесном массиве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#Иркутская область
#люди
#рыбалка
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В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил из окна ребёнка
В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку из-за её плача
21 июля 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Marina Gordejeva

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, которого раздражал детский плач, выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку.
Telegram-канал Amur Mash пишет, что ребёнок находился с 47-летней няней. Её наняла по объявлению мама девочки, которая работает в банке и не может сидеть с ребёнком.

Женщина вместе с полуторогодовалой воспитанницей ушла к 37-летнему соседу. Они решили устроить застолье. 

Девочка заплакала, тогда мужчина схватил её и выбросил с балкона. Ребёнку вызвали скорую прохожие. Девочку с сотрясением и ушибами госпитализировали. При этом няня заметила пропажу ребёнка, когда начала собираться домой. 

Женщина ранее работала в детском саду нянечкой. А её собутыльник уже выкидывал из окна кошек и собак, но няня заявляет, что он «не жестокий».

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

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#дети
#няня
#собутыльник
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Воронежский бизнесмен в соцсетях поддерживал батальон «Азов»*, ему грозит до 7 лет тюрьмы
21 июля 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

59-летний директор ООО «Теплодом» на своих страницах в соцсетях разместил несколько постов, в которых поддерживал бойцов террористической организации, а также признавался, что «молится» за них.
Shot пишет, что это заметили полицейские, которые задержали предпринимателя. На допросе мужчина признался, что симпатизирует запрещённой в РФ организации.
 
Бизнесмен ранее был судим: 2 раза за мошенничество, 2 за вымогательство, а также за самоуправство и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
 
* Запрещённая в России террористическая организация.

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