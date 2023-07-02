Семья погибла после просушки погреба в Красноярском крае

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Семья из трех человек отравилась угарным газом во время просушки погреба в Минусинске
ГСУ СК региона сообщает, что на юге Красноярского края в городе Минусинске семья из трех человек погибла, отравившись угарным газом во время просушки погреба в частном доме. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сообщение о найденных телах поступило утром 2 июля.
Сообщается, что мужчина спустился в погреб с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему поспешила его супруга, которая также получила смертельное отравление. Позже к родителям в погреб спустился сын, который потерял сознание. Погибших людей обнаружил их внук.
По факту происшествия проводится процессуальная проверка.
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По данным ведомства, сообщение о найденных телах поступило утром 2 июля.
По факту происшествия проводится процессуальная проверка.
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Екатерина Коршунова