Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ

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Семью мигрантов, дети которых бросались камнями в учителя, выдворят из России, об этом сообщили в представители прокуратуры Новосибирской области в своём Telegram-канале.
Напомним, ведомство инициировало проверку после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором дети уроженки Таджикистана забрасывают камнями педагога в городе Новосибирск.
Позже стало известно, что за 2023 год мать этих детей трижды привлекалась к ответственности за неисполнение родительских прав.
Отец семьи остался работать в Таджикистане, а вот мать с двумя детьми - 12 и 7 лет - приехала в Россию, поставив на учёт только себя. Власти дали ей срок в три дня, за которые она с детьми обязана покинуть территорию РФ.
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Позже стало известно, что за 2023 год мать этих детей трижды привлекалась к ответственности за неисполнение родительских прав.
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Евгения Парфентьева