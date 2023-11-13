Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ

В Ленинградской области задержан начальник управления МВД России по Выборгскому району. Он подозревается в получении взяток за незаконную вырубку леса в размере восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.