Сенатор от Татарстана Емельянов попал в серьёзное ДТП

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Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в серьёзное ДТП, ему уже провели операцию, прогнозы врачей положительные. Об этом сообщил представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти Александр Терентьев.
«Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы положительные», - передает РИА Новости словам Терентьева.
Он также уточнил, что Емельянов получил в аварии тяжёлые травмы, в том числе различные переломы. Напомним, Геннадий Емельянов - член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
От сильного удара «Ленд крузер» депутата опрокинулся в кювет, а сам он влетел из салона автомобиля, получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.
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