Сербская епархия сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косова

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На территорию православного монастыря Баньска на севере Косова вторглись вооруженные люди в масках, там раздались выстрелы. Об этом сообщается на сайте Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви.
В публикации говорится, что в монастырь вторглась группа вооруженных людей на бронированном автомобиле. Монастырская братия и паломники при это заперлись в корпусе.
В епархии добавили, что недалеко от села Баньска один полицейский был убит, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
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«Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян