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Сербская епархия сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косова

24 сентября 2023, 23:40
Фото: iStock/BalkansCat

Фото: iStock/BalkansCat

​На территорию православного монастыря Баньска на севере Косова вторглись вооруженные люди в масках, там раздались выстрелы. Об этом сообщается на сайте Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви.
В публикации говорится, что в монастырь вторглась группа вооруженных людей на бронированном автомобиле. Монастырская братия и паломники при это заперлись в корпусе.

«Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы», — говорится в публикации.


В епархии добавили, что недалеко от села Баньска один полицейский был убит, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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#люди
#сербия
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В Омске развод послужил причиной смерти троих человек
Омич убил брата жены и двух своих малолетних детей после ссоры из-за развода
24 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/sanchairat

Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУСК.
Сообщается, что происшествие случилось во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод.

На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Она бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Преступник подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.

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Найдено тело пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова

#происшествие
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Найдено тело пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова
В районе Токсово в Ленобласти нашли тело пропавшего режиссёра БДТ Никанорова
24 сентября 2023, 20:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В районе Токсово в Ленинградской области нашли тело ранее пропавшего режиссёра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Александра Никанорова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что тело Никанорова обнаружил грибник в лесу. Детали его одежды соответствуют поисковой информации.

Ранее сообщалось, что режиссер БДТ перестал выходить на связь. Отмечается, что поисковая группа была организована друзьями и коллегами Никанорова после того, как он не явился на репетицию. По мнению актрисы Дарьи Кулак, ранее такого со стороны режиссера не наблюдалось. 

К режиссерской команде БДТ Никаноров присоединился в 2014 году. Он ставил такие спектакли, как «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ» и постановку «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого. 

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#дтп
#гроза
#женщина
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#поджог
#затмение
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Пенсионер перевёл шантажистам 1,5 млн рублей, чтобы жена не узнала его секрет
24 сентября 2023, 19:32

Фото: iStock/Andrii Lysenko

63-летний житель Реутова заплатил шантажистам 1,5 млн рублей.
SHOT пишет, что неделю назад пенсионер посетил столичный интим-салон в районе Люблино. Накануне днём пенсионеру позвонил неизвестный мужчина и начал шантажировать. Он заявил, что, если тот не заплатит ему 1,5 млн рублей, то о его похождениях узнают жена, дети и другие родственники.
 
Мужчина выполнил условия шантажиста, а после отправился в полицию, где попросил вернуть деньги, пока их отсутствие не заметила его супруга. Полицейские начали проверку.

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#проституция
#мошенники
#полиция
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В московском парке Зарядье эвакуировали посетителей
24 сентября 2023, 19:15

Фото: iStock/Chalabala

По словам очевидцев, охрана попросила «срочно покинуть территорию парка».
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в московском парке Зарядье проходит эвакуация посетителей. Территорию парка огораживают лентой.
 
Доступ на территорию парка временно закрыт из-за поступившей информацией о неопознанном устройстве.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Времена года» в Москве проводилась эвакуация посетителей и работников центра. В результате происшествия были затоплены несколько магазинов. На место происшествия были направлены экстренные службы. 

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#москва
#парк
#эвакуация
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В ДТП с автобусом под Екатеринбургом пострадали 22 человека, включая 15 детей
24 сентября 2023, 18:50

Фото: iStock/Motortion

Двадцать два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области, среди них пятнадцать детей. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли, 17 пострадали.

По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу.

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#дтп
#грузовик
#аварии
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В Джанкое взорвали автомобиль военнослужащего
24 сентября 2023, 18:32

Фото: istockphoto/Andrey Deryabin

Сообщается, что первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась.
Baza пишет, что, по предварительной версии, под машиной сработало взрывное устройство. Источник сообщает, что неизвестные прикрепили к днищу Chevrolet Aveo военнослужащего контактный заряд СВ мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте.

Днём 23 сентября бомба сдетонировала недалеко от дома, где живёт военный. Поражающих элементов в бомбе не использовалось. Во время взрыва никто не пострадал. В доме выбило стёкла на первом этаже.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв в промзоне в Казани произошёл из-за выхлопа двигателя. Местный житель припарковал машину. Заклинило двигатель. Когда последний набрал больше 6000 оборотов, произошёл хлопок.

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#взрыв
#машины
#военные
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Адвокат Багатурия рассказал о наказании, грозящем мужчине за поджог девушки
Адвокат Багатурия: за поджог женщины жителю Серпухова грозит 20 лет тюрьмы
24 сентября 2023, 18:21

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Адвокат Вадим Багатурия рассказал в беседе с NEWS.ru, что поджегший свою бывшую девушку в Серпухове 49-летний мужчина может лишиться свободы на 20 лет.
Багатурия подчеркнул, что злоумышленнику грозит максимальный срок в том случае, если пострадавшая скончается. 

«Подобное нападение, безусловно, свидетельствует о намерении убить, он готовился к преступлению и был готов скрыться. Это ч.2 статьи 105 — убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, а это [означает наказание] вплоть до пожизненного [заключения]», — приводят слова адвоката NEWS.ru.

Напомним, в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Девушка бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Он подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.

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#женщина
#мужчина
#дома
#девушка
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На Ямале затонул теплоход с баржей, капитан и моторист пропали без вести
24 сентября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/CapitalDroneFlights

Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, ведутся поиски пропавших без вести.
Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на 505 км реки Малая Обь в 40 км от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, перевозивший строительные материалы. Капитан и моторист судна пропали без вести. Их ищут.
 
Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Ранее в Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные. Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.

Компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.

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Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

#чп
#прокуратура
#полиция
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Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» под Нижним Новгородом выросло до 17
24 сентября 2023, 18:03

Фото: iStock/kieferpix

17 человек пострадали в смертельной аварии с «Газелью» в Нижегородской области. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Напомним,  ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли.

По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу. 

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#дтп
#грузовик
#аварии
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#минздрав мо
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