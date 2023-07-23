Сербский патриарх Порфирий призвал мировых лидеров помочь в освобождении митрополита Павла

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Патриарх Сербский Порфирий призвал мировых и религиозных лидеров к помощи в освобождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), которому сменили домашний арест пребыванием под стражей. Об этом сказано на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).
«Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию», – написано на сайте СПЦ.
Сообщается, что Порфирий отправил обращения главам всех православных церквей, папе Римскому, генсеку ООН Антониу Гутерришу и нескольким правозащитным организациям.
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Анастасия Чинкова