Сердце 70-летнего охранника не выдержало секса с проституткой

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Житель Малави умер во время занятия сексом с проституткой. Об этом инциденте рассказало издание Nyasa Times.
70-летний Лемон Валама, работавший в гостинице охранником, перед походом к девушке легкого поведения принял таблетку для эрекции. В процессе у него остановилось сердце.
Прибывшие врачи пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, им это не удалось. По предварительной информации, сердечно-сосудистая система мужчины не выдержала нагрузку после приема препаратов для повышения либидо.
Ранее сотни мужчин в Великобритании обратились к врачам с жалобами после приема препаратов для эрекции. Эксперты рассказали о последствиях приема «Виагры». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Прибывшие врачи пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, им это не удалось. По предварительной информации, сердечно-сосудистая система мужчины не выдержала нагрузку после приема препаратов для повышения либидо.
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Алина Юрчак