Сердце 70-летнего охранника не выдержало секса с проституткой

Мужчину и женщину из города Артём Приморского края спустя 18 лет осудили за убийство знакомой во время застолья. Мужчину также обвинили в попытке скрыть преступление, убив ещё пять человек, среди которых двое детей. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.