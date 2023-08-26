Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве беспилотнике

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Ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево сейчас закрыты как на вылет, так и на приём самолётов. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены, сообщает РИА Новости.
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