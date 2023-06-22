Сестра миллиардера на борту «Титана» заявила о промедлении с началом поисков

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Сестра миллиардера Хардинга на борту «Титана» заявила о промедлении с началом поисков
Кэтлин Коснетт, родственница британского миллиардера Хэмиша Хардинга, который находится на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», выразила свою обеспокоенность задержкой в начале поисковой операции.
В интервью газете The Daily Telegraph Коснетт рассказала о своих опасениях относительно текущей ситуации с поисками, назвав её «очень тревожной».
В интервью газете The Daily Telegraph Коснетт рассказала о своих опасениях относительно текущей ситуации с поисками, назвав её «очень тревожной».
«На запуск спасательной миссии ушло чересчур много времени, совершенно неприемлемо много», — сказала она, подчеркнув, что реакция на инцидент и оповещение соответствующих служб должны были произойти в течение трех часов.Ранее писали, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Артем Кузьмин