Сестра режиссёра Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже

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86-летняя Ирина Хуциева, сестра легендарного режиссёра Марлена Хуциева, вызвала медиков из-за плохого самочувствия.
Mash пишет, что после стабилизации состояния и отъезда бригады скорой помощи, женщина снова позвонила на 103. По её словам, после визита медиков из квартиры пропал кошелёк с крупной суммой.
После обвинений в случившемся начали разбираться. Но уже утром следующего дня Хуциева позвонила, чтобы извиниться. Она нашла пропажу у себя в квартире.
Ранее сообщалась, что красноярская полиция начала проверку по факту применения физической силы к 2-летнему ребенку в детском саду. Видеозапись данного инцидента появилась в местном Telegram-канале. На кадрах видно, как воспитательница детсада на улице Линейной схватила за волосы 2-летнюю девочку. По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.
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После обвинений в случившемся начали разбираться. Но уже утром следующего дня Хуциева позвонила, чтобы извиниться. Она нашла пропажу у себя в квартире.
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Мария Фирсова