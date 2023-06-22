Сейсмолог Вольфман: «Землетрясения в Крыму, как правило, повторно не происходят»

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Сейсмолог Вольфман прокомментировал землетрясение под Севастополем
Директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман заявил, что предсказать ещё одно землетрясение в Крыму фактически невозможно, однако инцидентов, когда подобные природные явления в регионе повторялись, не было.
Он добавил, что между этим землетрясением и турецким, произошедшим 26 февраля этого года, нет никакой связи, поскольку после разрушений в Турции в Крыму было всё спокойно.
Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин пояснял, что землетрясение под Крымом было вызвано движением тектонических плит или блоков земной коры.
«Насчёт того, может оно повториться или нет, вряд ли вам кто-то подскажет, но пока новых толчков не наблюдается. Землетрясения в Крыму, как правило, повторно не происходят», — сказал в беседе с ФАН Вольфман.
Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин пояснял, что землетрясение под Крымом было вызвано движением тектонических плит или блоков земной коры.
Мелисса Тимофеева