СГБ Азербайджана задержала бывших глав НКР Гукасяна и Саакяна

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Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали бывших глав Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, об этом сообщает APA.
СГБ также задержала бывшего председателя парламента НКР Давида Ишханяна. В настоящий момент все трое находятся в Баку, против них возбуждены уголовные дела.
Напомним, ранее 27 сентября азербайджанская погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна. Бывшему госминистру предъявили обвинение в финансировании терроризма в Азербайджане. Суд арестовал его на четыре месяца. Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы.
При этом, сегодня в городе Степанакерт Нагорного Карабаха неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль. Нападавших пока что так и не поймали.
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Напомним, ранее 27 сентября азербайджанская погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна. Бывшему госминистру предъявили обвинение в финансировании терроризма в Азербайджане. Суд арестовал его на четыре месяца. Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева