Shafaq News: На западе Ирака обстреляли из «Града» американскую военную базу

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Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град». Об этом сообщает портал Shafaq News.
По сообщению журналистов, на территории базы разорвалось несколько ракет. Других подробностей нападения не приводится.
Кроме того, эсминец США перехватил ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, целью удара мог быть Израиль. По его словам, этот перехват явился демонстрацией противовоздушной и противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, которую они готовы «использовать для защиты своих партнеров и своих интересов в этом важном регионе».
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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Кроме того, эсминец США перехватил ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, целью удара мог быть Израиль. По его словам, этот перехват явился демонстрацией противовоздушной и противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, которую они готовы «использовать для защиты своих партнеров и своих интересов в этом важном регионе».
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Артем Путинцев