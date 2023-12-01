«Шаурма без души»: В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом

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В Москве продавец погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное блюдо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, накануне вечером молодой человек купил шаурму в палатке на Таганке в Москве. Попробовав продукт на вкус, он предъявил продавцу претензию, якобы шаурма была приготовлена без души. Оскорбленный 27 летний повар схватил тесак и погнался за недовольным клиентом, угрожая расправой.
Молодому человеку удалось сбежать от преследователя. При этом продавец шаурмы с тесаком был замечен полицейскими. Тесак у него отобрали и доставили в отделение.
Ранее сообщалось, что посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя. Отмечается, что мужчина пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину.
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Молодому человеку удалось сбежать от преследователя. При этом продавец шаурмы с тесаком был замечен полицейскими. Тесак у него отобрали и доставили в отделение.
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Элина Позднякова