Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Шестеро пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Ульяновске

Шестеро пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Ульяновске

06 октября 2023, 21:00
Фото: iStock/conejota

Фото: iStock/conejota

В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек, об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.
«Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе ЧМТ (черепно-мозговыми травмами)», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Он также отметил, что маршрутка и кроссовер столкнулись на улице Урицкого.


В настоящий момент в причинах ДТП разбирается областная прокуратура.

Ранее в Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летний мальчик погиб, второй пострадавший госпитализирован в больницу.

Читайте также:

В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы

В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными

Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником
#дтп
#прокуратура
#маршрутка
#пострадавший
#водитель
Читайте нас в
Бразильские охотники показали видео, на котором им удалось застрелить чупакабру
06 октября 2023, 21:39

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео, об этом сообщает Midamax.
По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили. 

Бездыханное тело мифической твари попало на видео. Перевалившись через бревно лежит существо с длинными тощими руками, похожими на человеческие, и острыми клыками.

Ролик быстро стал вирусным в сети, однако, рассказ о чупакабре опроверг биолог Хосе Милтон Лонго. Он заявил, что существо на видео, скорее всего, является обезьяной ревуном, которая обитает в этих краях. К тому же, по словам эксперта, животное пролежало в лесу некоторое время, и точно не было только что застрелено. 

Читайте также: 

Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом

В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину

Комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём нитевидной нематодой
#животное
#видео
#мужчины
#бразилия
Читайте нас в
В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными
06 октября 2023, 20:28

Фото: iStock/globalmoments

В Башкирии установили личность блогера, который выкладывал в интернет видеоролики с издевательствами над бездомными, об этом сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.
«Как предварительно установили сотрудники полиции, 28-летний житель Стерлитамака связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. По его приглашению они приехали в Стерлитамак», - прокомментировали ситуацию представители министерства. 

Как отметили в МВД, блогер поселил бездомных в одном из садовых товариществ, где записывал на видео их драки. Иногда он и сам избивал мужчину, а также совершал над ними иные действия, причиняющие им физические страдания. За это зрелище подписчики блогера отправляли ему денежное вознаграждение.

В настоящий момент блогер и участники его трансляций задержаны. В действиях жителя Стерлитамака усматривают признаки преступления, которое регулируется уголовной статье «Истязание».

Читайте также: 

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения Журавеля

В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа разбила череп рентгенологу

В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом
#мвд
#интернет
#видео
#блогер
#сотрудники
#бездомные
#драка
#избиение
Читайте нас в
Пассажирка такси отказалась платить и избила водителя в Москве
06 октября 2023, 20:18

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве недовольная клиентка такси избила водителя. Причина ее недовольства оказалась неизвестной, однако платить она отказалась и продолжила разбирательства на проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из-за потасовки движение на проезжей части оказалось затруднено. Стоящим в пробке автомобилистам пришлось ждать, пока разъяренная пассажирка успокоится.

Сообщается, что таксисту удалось сохранить самообладание и вытерпеть побои до последнего. Вскоре за водителя такси заступился проезжающий мимо курьер. После драки женщина продолжила свою поездку в метро.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области.

Читайте также:

В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными

В Астрахани водитель насмерть сбил школьника на пешеходном переходе

Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости
#движение
#видео
#депутаты
#водитель
#блогер
Читайте нас в
В Астрахани водитель насмерть сбил школьника на пешеходном переходе
06 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/Motortion

В Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астраханской области.
«Сегодня, 6 октября, на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате один несовершеннолетний погиб, другая пострадавшая госпитализирована», -прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Отмечается, что погибшему школьнику было 12 лет. О степени тяжести травм госпитализированного ребенка в СМИ не сообщили. 

Вчера в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 

Читайте также: 

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от погони

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 7 автомобилей

Движение по Малому московскому кольцу ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
#водитель
#дтп
#школьники
#погибший
Читайте нас в
В Мурманской области мужчина сознательно заразил ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу
06 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/Rawf8

На жителя Мурманской области возбуждено дело за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией.
Baza пишет, что мужчина, зная о своей болезни, переспал с ученицей 8 класса. Дело возбудили на 39-летнего Романа М., который в феврале был осуждён за половой акт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
 
Этим лицом оказалась 15-летняя девочка из Кандалакши. Во время расследования выяснилось, что Роман заражён ВИЧ-инфекцией и состоит на учёте. При этом о своём диагнозе мужчина девочке не рассказал. Во время акта он не использовал методы контрацепции.
 
Об этом рассказала следователям школьница. 
 
Для таких случаев в УК есть отдельная статья 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»). 4 октября на Романа было возбуждено новое дело. Мужчина находится в СИЗО.

Читайте также:

Во Флориде американец спас туристку от насильника, и сам изнасиловал её

В городе Темрюк учитель ОБЖ изнасиловал своего ученика во время похода

Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником
#вич
#инфекция
#следствие
Читайте нас в
Во Флориде американец спас туристку от насильника, и сам изнасиловал её
06 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/BrianAJackson

В США мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер.
Издание Miami Herald пишет, что инцидент случился в городе Ки-Уэст в сентябре 2021 года. 34-летняя туристка встретила в баре 32-летнего Хорхе Кальдерона Нуньеса. Она села к нему в машину. Потом, почувствовав неладное, попыталась сбежать, но мужчина повалил её на землю и хотел изнасиловать.
 
Акт длился несколько минут, но преступника спугнул другой мужчина, 39-летний Керри Кэлвин Гасаг. Спаситель предложил туристке подвезти её, а по дороге уточнил, не хочет ли она заняться с ним сексом. Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой.
 
Сейчас Нуньес содержится в окружной тюрьме. У него есть право на освобождение под залог в 225 тысяч долларов (22,5 млн рублей). Суд приговорил накануне Гасага к 10 годам тюремного заключения с последующими 5 годами условного срока.

Читайте также:

Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником

В городе Темрюк учитель ОБЖ изнасиловал своего ученика во время похода

В Новосибирской области мужчина попытался изнасиловать проводницу поезда
#сша
#изнасилование
#новости
Читайте нас в
В городе Темрюк учитель ОБЖ изнасиловал своего ученика во время похода
Суд в Темрюке арестовал учителя ОБЖ, который изнасиловал своего ученика
06 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в городе Темрюк Краснодарского края арестовал учителя ОБЖ, который изнасиловал своего ученика во время похода, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 33-летний Сергей Тернавский преподавал ОБЖ, историю и обществознание, а также работал в местном Центре детско-юношеского туризма и экскурсий. Помимо этого, Тернавский являлся членом избирательной комиссии администрации города Темрюка.

В августе стало известно, что во время одного из походов Тернавский надругался над своим учеником, 14-летним мальчиком. Мало того, после изнасилования учитель несколько месяцев издевался над школьником, уверяя его, что наказать педагога не выйдет, поскольку он обладает особым статусом в местной администрации. Других же учеников он уверял, что мальчик врет. 

Позже, мать школьника все же написала заявление в полицию. 8 августа против Тернавского возбудили уголовное дело. 

6 октября Крымский районный суд Краснодарского края арестовал бывшего учителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: 

Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником

Суд на Урале дал 85-летнему детскому тренеру два года колонии за педофилию

Во Владивостоке мужчина напал на ученицу и пытался ее изнасиловать
#суд
#учитель
#дело
#уголовное дело
#мать
#учителя
#заявление
#мальчик
#краснодарский край
#педофилия
#школьник
Читайте нас в
Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником
06 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Учительницу из Челябинской области задержали по подозрению в интимной связи со школьником, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Предварительно, учитель занялась сексом со школьником еще в мае. Но известно об этом стало только сейчас. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

По информации издания, обвиняемой 26 лет и ранее проблем с законом она не имела.

При этом, если вина преподавателя будет доказана - ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ей также запретят работать в детских образовательных учреждениях на срок до пяти лет. 

Читайте также: 

Суд на Урале дал 85-летнему детскому тренеру два года колонии за педофилию

В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием

Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге
#учитель
#женщина
#ук
#наказание
#рф
#школьник
#челябинск
#секс
Читайте нас в
Петербурженка оставила детей в поезде и уехала другим рейсом
06 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Россиянка оставила двоих детей одних в поезде, а сама случайно уехала другим рейсом.
Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Telegram-канале сообщает, что 45-летняя петербурженка ехала из Адлера в Санкт-Петербург с детьми (4 и 17 лет). На станции Кавказская в Краснодарском крае женщина вышла из поезда за продуктами, а потом перепутала и села в состав, следовавший в Санкт-Петербург из Махачкалы.
 
Правоохранители взяли поезд с несовершеннолетними под эстафетное сопровождение.
 
«В результате проделанной работы полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось счастливое воссоединение матери и детей», —сообщается в заявлении МВД.
Противоправных действий не зафиксировано, жизни и здоровью детей ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.

По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

Читайте также:

В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте

Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный азиатский курорт
#санкт-петербург
#поезд
#дети
Читайте нас в
Достижения.рф