Шестеро пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Ульяновске

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В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек, об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.
«Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе ЧМТ (черепно-мозговыми травмами)», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Он также отметил, что маршрутка и кроссовер столкнулись на улице Урицкого.
Ранее в Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летний мальчик погиб, второй пострадавший госпитализирован в больницу.
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