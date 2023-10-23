Шестеро подростков пострадали в массовой драке в Республике Алтай

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Более 20 подростков устроили массовую драку «стенка на стенку» в поселке Майма в Республике Алтай. В результате различные повреждения получили шестеро участников потасовки.
Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу, остальные — в отдел полиции, где их допрашивают в присутствии родителей или законных представителей. Решается вопрос о постановке всех участников драки на профилактический учет в органы по делам несовершеннолетних.
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Александр Бойцов