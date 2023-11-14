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Шестеро вооруженных военных ВС РФ покинули позиции в Брянской области

14 ноября 2023, 18:26
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Шестеро российских военных, вооруженных автоматами, покинули свои позиции в Брянской области. Об этом сообщает ИА Регнум, ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, в регионе из-за самовольного оставления российскими военными своих позиций в Суземском районе вводился план «Сирена». Выяснилось, что 13 ноября личный состав УМВД был поднял по тревоге для привлечения к розыску шести уроженцев республики Тыва. Уточняется, что они при себе имели автоматы автоматами АК.

Спустя два часа поисков военные были обнаружены. Сейчас выясняется причина, по которой они покинули свои позиции.


Ранее сообщалось, что осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован.

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#военные
#план
#сво
#сбу
#военкомат
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В Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в фитнес-клубе
14 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В столице 15-летнюю девочку проткнули шпагой во время тренировки по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма».
Mash пишет, что школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Медики оценивают её состояние как стабильное, несмотря на потерю крови.

В момент ЧП девочка была без грудной защиты, а на шпаге её напарницы не было предохранителя наконечника. Полиция начала проверка. 

Ранее сообщалось, что на улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

ЧП случилось вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

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#новости
#дети
#спорт
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В Белоруссии раскрыли преступные схемы поставок молочных товаров в РФ
14 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto/Cylonphoto

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, молочная продукцию продавалась по заниженным ценам для своих же фирм на территории РФ.
ТАСС пишет, что 8 коммерческих групп установили контроль над экспортом молочной продукции в РФ. Об этом рассказал на совещании президент Александр Лукашенко.

«Следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример, ОАО «Бабушкина крынка». Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Сообщается, что руководитель данного предприятия организовал команду из числа близких знакомых и родственников, а потом начал «новую сбытовую политику». 

В итоге были взяты в разработку 8 коммерческих групп, установивших контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в РФ продукции нескольких отечественных молокоперерабатывающих заводов. Молочную продукцию продавали по заниженным ценам своим же фирмам на территории России. В содействии такой деятельности подозреваются сотрудники госорганов. 

«Там светятся и члены правительства», - заявил Лукашенко. По мнению президента, данная преступная схема стала возможной потому, как в правительстве Белоруссии не выработана система реализации продукции.
Задержаны 26 человек, 15 арестованы в рамках этого дела. 

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#белоруссия
#происшествия
#продукты
#новости
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В Москве арестован россиянин за сотрудничество с иностранным государством
14 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/Thomasaf

Столичный суд постановил отправить в СИЗО на два месяца безработного москвича Александра Григорьева за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мещанского районного суда.
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», - говорится в сообщении.

Таким образом, Григорьев арестован до 13 января 2024 года.10 ноября Лефортовский районный суд города Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене гражданина РФ. Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. В чем заключается дело и личность подозреваемого не сообщается из-за грифа секретности, известны только инициалы.


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#суд
#дело
#фсб
#рф
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Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе
14 ноября 2023, 17:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Дарья Трепова*, которая проходит обвиняемой в теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не смогла пройти тест на полиграфе.
78.ru пишет, что исследование доказало, что обвиняемая знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Хотя сначала Трепова* говорила следователям, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке.

«Полиграф уличил Трепову во лжи: показатели её состояния резко изменялись, когда ей задавали вопрос — знала ли она, что несет в кафе к Татарскому вмонтированную в статуэтку взрывчатку», - заявил собеседник издания.
Ранее стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского. Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. Деньги перечислялись из Украины.

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#новости
#следствие
#уголовное дело
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В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном
14 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto/francescoch

В Ярославской области ищут пропавших женщину и её сына.
В Рыбинске Ярославской области почти 3 недели назад пропали 32-летняя женщина и её 5-летний сын. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЯрСпас» порталу 76.ru. Семья исчезла 26 октября.

Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, куртку чёрного цвета, темные брюки и кроссовки, с собой у неё был рюкзак бронзового цвета. Мальчик был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, синие штаны и желтые сапоги.

Жителей Ярославской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении семьи, призывают обратиться в полицию или к сотрудникам отряда «ЯрСпас».

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#полиция
#чп
#семья
#дети
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ФСБ проводит обыски у экс-главы Правительства Самарской области Кудряшова
14 ноября 2023, 17:18

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ФСБ проводит обыски у первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области, который уволился сегодня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что обыски проходят и по месту жительства Кудряшова, и в Минстрое региона.
 
Согласно сообщению, Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом сегодня, 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кудряшову грозит до 10 лет лишения свободы.

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#фсб
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«И собаку заодно»: Соседи убитой девочки в Екатеринбурге рассказали о трагедии
Соседи слышали крики в подъезде за день до убийства школьницы в Екатеринбурге
14 ноября 2023, 16:47

Фото: istock / BrianAJackson

12 ноября в одном из домов на Сортировке в Екатеринбурге, где проживал 16-летний парень, подозреваемый в убийстве 14-летней подруги и ее матери, соседка слышала, как девушка громко причала. Об этом пишет URA.RU.

«В подъезде был кипиш, я даже хотела выйти. Кричала девчонка, бегали по этажу, орали. Я лежала, телевизор смотрела, еще думала выйти, замечание сделать. Но сами понимаете, сейчас это опасно. И это продолжалось в течение получаса в промежутке с 20:00 до 21:00 вечера. Я подумала, может, играют, шутят, на скандал не было похоже. Может, под этим делом (алкоголь, наркотики, — прим. ред.) выясняли отношения», — рассказала собеседница агентства.
Также еще один сосед рассказал, что подросток, скорее всего, убил и собаку девочки. Некоторые соседи характеризовали погибшую как тихую и скромную. А вот одноклассники парня говорили, что он редко ходил в школу, пил, курил, вел себя «странновато» и практически не имел друзей.

По данным следствия, вечером 13 ноября парень трижды ударил подругу ножом, приревновав  ее к своему 26-летнему брату, а затем зарезал ее мать, которая вернулась с работы. После убийства закрыл тела погибших в квартире, украл банковскую карточку женщины, снял деньги и спокойно пошел гулять. 

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#наркотики
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#женщины
#соседи
#девушка
#тела
#убийство
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Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество
14 ноября 2023, 16:24

Фото: istock / Zolnierek

Дважды судимого бизнесмена и бывшего вице-президента компании «Интеко» Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявила решение судья.
Батурин признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в подделке доказательств по гражданскому делу.

Бизнесмен был задержан 1 июня 2021 года. По данным следствия, он обвиняется в попытке присвоить 25% акций застройщика «Интеко», которые оцениваются в 14 миллиардов рублей. Виктор занимал пост вице-президента компании, пока в 2006 году глава фирмы и по совместительству сестра Елена Батурина (вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова) отстранила его от должности. Спустя 5 лет Батурин представил договор с подписью сестры и выдвинул иск о возврате 25% акций «Интеко». Сама Елена заявляет что подпись в документах поддельная и она не ставила ее.

Виктор Батурин был ранее судим за мошенничество. В 2013 году его приговорили к 7 годам тюремного заключения, но он вышел спустя 3 года.

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#суд
#договор
#бизнесмен
#мошенничество
#наказание
#компании
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Экс-глава «Локомотива» Смородская допустила достоверность драки Дзюбы и Пиняева
14 ноября 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что драка между футболистами красно-зеленых Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым действительно могла быть.
«Внутреннее дело «Локомотива». Я там не была, поэтому ничего не знаю. Вообще, такое возможно. Подозреваю, но не утверждаю», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого журналист Иван Карпов сообщил, что между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым произошла драка в раздевалке после матча со «Спартаком».

Ранее экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов заявил о том, что в этом сезоне «Спартаку будет тяжело выиграть чемпионат, однако команда всё равно должна стараться. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.

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