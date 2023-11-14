Шестеро вооруженных военных ВС РФ покинули позиции в Брянской области

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Шестеро российских военных, вооруженных автоматами, покинули свои позиции в Брянской области. Об этом сообщает ИА Регнум, ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, в регионе из-за самовольного оставления российскими военными своих позиций в Суземском районе вводился план «Сирена». Выяснилось, что 13 ноября личный состав УМВД был поднял по тревоге для привлечения к розыску шести уроженцев республики Тыва. Уточняется, что они при себе имели автоматы автоматами АК.
Спустя два часа поисков военные были обнаружены. Сейчас выясняется причина, по которой они покинули свои позиции.
Ранее сообщалось, что осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован.
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Элина Позднякова