Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу

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Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах «РИА Новости».
Судя по релизу ГСУСК по региону, трагедия произошла 10 августа. Взрослые распивали на берегу алкогольные напитки, когда мать вдруг заметила, что ребенка нет в поле видимости. Она побежала спасать дочь, вытащила ее из воды и отвезла в больницу. Однако, спасти девочку медики не смогли. По этому факту инициирована доследственная проверка.
Однако, источник СМИ комментирует это происшествие иначе:
Дело о смерти дошкольницы взяла под контроль прокуратура.
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Однако, источник СМИ комментирует это происшествие иначе:
«Из объяснений свидетелей следует, что потом все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно», - заявил собеседник «РИА».
Дело о смерти дошкольницы взяла под контроль прокуратура.
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Евгения Парфентьева