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Шестилетняя девочка утонула, пока ее родители пили алкоголь на берегу

В Санкт-Петербурге утонула шестилетняя девочка
11 августа 2023, 12:15

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах «РИА Новости».
Судя по релизу ГСУСК по региону, трагедия произошла 10 августа. Взрослые распивали на берегу алкогольные напитки, когда мать вдруг заметила, что ребенка нет в поле видимости. Она побежала спасать дочь, вытащила ее из воды и отвезла в больницу. Однако, спасти девочку медики не смогли. По этому факту инициирована доследственная проверка.

Однако, источник СМИ комментирует это происшествие иначе:


«Из объяснений свидетелей следует, что потом все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно», - заявил собеседник «РИА».

Дело о смерти дошкольницы взяла под контроль прокуратура.

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#ребёнок
#озеро
#смерть
#алкоголь
#прокуратура
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В Москве началась эвакуация в ТЦ Метрополис
11 августа 2023, 12:51

Фото: istockphoto/seiki14

По громкоговорителю посетителей торгового центра оповестили о чрезвычайной ситуации и попросили покинуть здание.
Торговый центр располагается на Ленинградском шоссе. «Осторожно, Москва» пишет, что к месту едут оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково сняты все ограничения на полеты гражданских судов, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 10.50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. После временного ограничения на полеты в аэропорту Внуково первым приземлился рейс из Грозного. Напомним, над московским аэропортом Внуково временно было закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер». По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летел в сторону Москвы. Несколько рейсов было задержано на прилет и на вылет.

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#эвакуация
#тц
#москва
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Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье
11 августа 2023, 12:05

Фото: iStock/Motortion

В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хорольского района.
Сообщается, что мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.

На месте трагедии работают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Челябинской области полиция задержала школьного учителя по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Третьеклассница рассказала маме о том, что её изнасиловал учитель русского языка и литературы. По словам девочки, насилие произошло на Касаргинском кладбище в деревне Касарги. Сейчас в деле разбираются следователи.

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#полиция
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#изнасилование
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В сети появились кадры разбившегося в Москве БПЛА, который повис на дереве
Потерпевший крушение в Москве беспилотник повис на дереве
11 августа 2023, 11:58

Фото: iStock/seregalsv

Часть потерпевшего крушения в Москве беспилотника застряла в ветвях деревьев, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, разбившееся устройство – это украинский дрон-камикадзе «Бобёр». Он может пролетать до 1000 километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки.
Сейчас место крушения дрона оцеплено, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. 

По информации ​Минобороны, беспилотник был подавлен средствами РЭБ.

Обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым. 

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#беспилотник
#москва
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Британка, не знавшая о беременности, неожиданно для себя родила близнецов
В Великобритании беременная женщина приняла схватки за расстройство желудка
11 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Жительница города Биддалф в Великобритании понятия не имела о том, что беременна, пока не родила близнецов, сообщает The Sun.
По информации СМИ, 34-летняя женщина находилась на 30-й неделе беременности, когда у нее начались схватки. Однако, британка не знала, что давно носит в животе детей, и решила, что живот у нее болит из-за расстройства желудка. Экстренные службы она вызвала только спустя несколько часов, когда терпеть боль стало уже невозможно.

Внезапно, женщина осознала, что все же была беременна. Рукой она нащупала головку ребенка, выходившего из родовых путей. Спустя 15 минут она родила сына. Прибывшие к ней медики выяснили, что на подходе у матери еще один ребенок. Они успешно приняли у нее роды второго сына.

Недоношенные близнецы провели четыре недели в отделении интенсивной терапии, но сейчас с ними, к счастью, все в полном порядке. 

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#беременные женщины
#роды
#великобритания
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Обломки беспилотника нашли на территории московской больницы
Обломки беспилотника нашли на территории ГКБ №67 в Москве
11 августа 2023, 11:32

Фото: iStock/Naypong

Обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве, сообщает источник 360tv.
По информации SHOT, в результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

На месте происшествия работают экстренные службы, территория крушения БПЛА оцеплена. 

В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, заявил глава города.

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#москва
#беспилотник
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В Ленобласти 5-летний мальчик выколол себе шилом глаз
11 августа 2023, 11:31

Фото: istockphoto/Maria Levkina

5-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, после его неудачной попытки открыть коробку.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось в Кудрово. Мальчик не смог справиться с шилом и случайно выколол себе глаз. Родители в этот момент отвлеклись на короткое время.

Мальчика госпитализировали с проникающим ранением роговицы. Следователи начали проверку. Семья считается полной и благополучной. 

Ранее в Ленобласти девочка оказалась в реанимации после укуса алабая. Семейная пара собиралась идти домой, когда неожиданно возле ребёнка появилась собака. Мать попыталась оттащить в сторону 2-летнего ребёнка, но собака напала на неё.

Отец защищал дочь и тоже получил травмы. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Кто является хозяином собаки, неизвестно.

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#дети
#чп
#больница
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Собянин: в Москве средствами ПВО ликвидирован беспилотник
11 августа 2023, 11:24

Фото: сайт Кремля

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет
«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, значительных разрушений на земле нет. Никто из жителей Москвы не пострадал. На месте падения обломков от сбитого беспилотника работают экстренные службы.

Напомним, взрыв раздался в районе Карамышевской набережной в Москве. По данным СМИ, основная часть сбитого беспилотника обнаружена на дереве в лесном массиве недалеко от ГКБ №67. Обломки таже попали и на территорию больницы.

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#город
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#сми
#больницы
#кадры
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В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной в Москве
Mash: Беспилотник потерпел крушение на Карамышевской набережной в Москве
11 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/NatureNow

В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной, их публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После  раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.
Ранее жители подмосковного Красногорска сообщают о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе.

Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.

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#москва
#беспилотник
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Аэропорт Внуково возобновил свою работу в штатном режиме
11 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/aarrows

В аэропорту Внуково сняты все ограничения на полеты гражданских судов, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В 10.50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. После временного ограничения на полеты в аэропорту Внуково первым приземлился рейс из Грозного.

Напомним, над московским аэропортом Внуково временно было закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер». По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летел в сторону Москвы. Несколько рейсов было задержано  на прилет и на вылет.

После чего, очевидцы сообщили о взрывах в районе Карамышевской набережной в Москве, а также в подмосковном Красногорске.

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В подмосковном Красногорске слышны взрывы


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Подмосковье ищет медработников