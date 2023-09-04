Школы и ТЦ Москвы получили сообщения о «минировании»

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Ряд столичных школ и торговых центров получили сообщения о «минировании», предварительно, из Украины. Об этом сообщили в экстренных службах.
По информации экстренных служб, эвакуация в учебных заведениях и торговых центрах, куда поступили сообщения о «минировании» не проводится.
По предварительной информации, сообщения были направлены из Украины. Устанавливаются подробности произошедшего.
Прежде сообщалось об угрозах взрыва в Большом театре в Москве. Всех посеителей здания эвакуировали, на место происшествия прибыли экстренные службы.
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По предварительной информации, сообщения были направлены из Украины. Устанавливаются подробности произошедшего.
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Анастасия Крестьянова