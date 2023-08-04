Школьная учительница из Тульской области спасла десять жизней на трассе

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Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников СВО и водителя автобуса, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Группа детей военных отдыхала в санатории в Анапе. По дороге водитель их автобуса потерял сознание, однако, учительница Татьяна Шуленина взяла контроль над ситуацией.
Она быстро сориентировалась, взяла управление автобусом на себя и вывезла детей с оживленной трассы. Когда опасность миновала, она также вызвала скорую помощь для водителя.
Благодаря быстрой реакции Шулениной, в экстренной ситуации никто не пострадал.
Учительнице вручат медаль «Честь и мужество», об этом распорядился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Она быстро сориентировалась, взяла управление автобусом на себя и вывезла детей с оживленной трассы. Когда опасность миновала, она также вызвала скорую помощь для водителя.
Учительнице вручат медаль «Честь и мужество», об этом распорядился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Евгения Парфентьева